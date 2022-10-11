Эксперт предрек дефицит импортного крепкого алкоголя в РФ через несколько месяцев

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В настоящее время сети магазинов в РФ распродают остаток импортного крепкого алкоголя, а в ближайшие пару месяцев граждане могут столкнуться с дефицитом этой продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.

Он рассказал, что в крупных федеральных сетях заканчивается алкоголь марок Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels, Grants, Bacardi, Baileys, Sheridan. Караваев отметил, что быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно, так как в России эти напитки не производят в нужном объеме.

"Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского – на 95%, импортного пива – на 40%, остальных категорий – на 35%", – добавил Караваев.

По его словам, часть спроса может сместиться в другие категории, однако есть риск, что потребитель будет пытаться искать алкоголь в теневых каналах продаж.

В Росалкогольрегулировании отметили, что дефицита спиртного в России нет и не будет. С января по сентябрь 2022 года объем отечественного производства алкоголя вырос на 12,3%.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, что в России за три квартала 2022 года разлили порядка 5,12 миллиона дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выпуск подобных напитков увеличился на 64,2%. Такой показатель связан с ограничением импорта крепкого алкоголя.



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