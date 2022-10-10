Россиянам раскрыли, что будет с ценами на крепкие алкогольные напитки

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В РФ за три квартала 2022 года разлили порядка 5,12 миллиона дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, выпуск подобных напитков увеличился на 64,2%. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева.

Такой показатель связан с ограничением импорта крепкого алкоголя. Косарев заявил, что в РФ есть недостаток крепкой алкогольной продукции из-за санкций. По его мнению, Россия старается компенсировать недостаток заграничных напитков отечественным производством.

Эксперт утверждает, что российский крепкий алкоголь не сможет полностью вытеснить импортный. Но, подчеркнул он, лишь небольшая часть заграничных компаний прекратила поставки в РФ.

"Основное количество компаний продолжают поставлять алкоголь, а российский потребитель его употребляет. Я думаю, что качество останется на том же уровне. Сегодня потребитель выбирает то, к чему привык, по качеству и по деньгам. Он не будет покупать некачественную продукцию, это очевидно. Конкуренции здесь достаточно", – поделился Косарев.

Помимо этого, эксперт не увидел предпосылок для повышения цен на подобные напитки. Косарев считает, что нужные для производства виски или коньяка компоненты поставляются по приемлемой сумме.

"У нас традиционно в последние годы прирост потребления крепкого алкоголя составляет 20–30% в год. То, что поставлялось раньше по импорту, сегодня производится здесь", – заключил эксперт.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в ГД законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя. Проектом предусматривается повышение уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 10 до 100 миллионов рублей. Также депутаты и сенаторы предложили ввести запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей.

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