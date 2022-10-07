Минфин РФ предлагает сократить сроки получения лицензии на производство алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Министерство финансов России выступило с предложением о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на ведение деятельности по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Сроки получения лицензии предлагается сократить до 20 рабочих дней. Их продление возможно, но не более чем на 10 рабочих дней, следует из текста законопроекта.

Решение о переоформлении лицензии будет приниматься в течение 10 рабочих дней в случае отсутствия необходимости в проведении выездной проверки, говорится в тексте инициаторов. Это не распространяется на лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу спиртосодержащих товаров при оказании услуг общественного питания, уточнили в ведомстве.

Список документов для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина и игристого вина сокращается с 11 до 3, для крестьянских хозяйств – также до 3.

Организации для получения лицензии на перевозки автомобильным транспортом этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции теперь должны предоставить в лицензирующий орган не 9, а 2 документа: заявление и копии документов, подтверждающих наличие у организации в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении транспортных средств.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об ужесточении требований к производителям алкоголя.

Помимо указанных нововведений, проектом предусматривается повышение уставного капитала организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, с 10 до 100 миллионов рублей. Кроме того, в документе изложены требования к репутации физических лиц, которые являются членами органов управления.

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