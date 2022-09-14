Эксперимент по маркировке алкоголя расширили на Москву и Брянскую область

Правительство РФ расширил эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя федеральными специальными марками, сообщает "Парламентская газета". По итогам проекта кабмин примет решение, следует ли вводить систему такой маркировки во всей стране.
14 сентября постановление кабмина вступает в силу, и эксперимент распространится на Москву, Брянскую и Владимирскую области.
До сих пор эксперимент действовал в Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Отмечается, что импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте добровольно.
Иностранные спиртные напитки маркируют федеральными марками уже после ввоза в Россию, а не перед отправкой в РФ. Марки ставят на таможенных складах.
Ранее период проведения эксперимента по цифровой маркировке пива в России продлили до 28 февраля 2023 года. Эксперимент начали 1 апреля 2021 года и планировали завершить 31 августа 2022 года. В рамках тестирования системы маркируют соловое и безалкогольное пиво, а также обычный и грушевый сидр и медовуху.
Уточнялось, что сначала маркировка будет распространяться только на пиво в кегах. С 1 октября обязательную маркировку планировали распространить на напитки в стеклянной таре и ПЭТ-бутылках. Пиво в алюминиевых банках планировали начать маркировать с 15 января 2024 года.
Член комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что маркировка пива позволит повысить качество напитка. После введения обязательной маркировки продукция будет регистрироваться в системе ЕГАИС. Система в первую очередь будет направлена на защиту потребителей от некачественного товара на рынке.
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