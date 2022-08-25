Эксперимент по цифровой маркировке пива в РФ продлили до 2023 года

Фото: depositphotos/Zoooom

Период проведения эксперимента по цифровой маркировке пива в России продлили до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Известно, что эксперимент начали 1 апреля 2021 года и планировали завершить 31 августа 2022 года. В рамках тестирования системы маркируют соловое и безалкогольное пиво, а также обычный и грушевый сидр и медовуху.

До этого стало известно, что пиво в РФ начнут маркировать с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Уточнялось, что сначала маркировка будет распространяться только на пиво в кегах. С 1 октября обязательную маркировку планировали распространить на напитки в стеклянной таре и ПЭТ-бутылках. Пиво в алюминиевых банках планировали начать маркировать с 15 января 2024 года.

Член комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что маркировка пива позволит повысить качество напитка. После введения обязательной маркировки продукция будет регистрироваться в системе ЕГАИС. Система в первую очередь будет направлена на защиту потребителей от некачественного товара на рынке.