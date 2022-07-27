Пиво начнут маркировать в России с 1 апреля 2023 года

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В России с 1 апреля 2023 года начнут маркировать пиво. Новое правило распространится в том числе на безалкогольное пиво, пивные напитки, а также сидр и медовуху. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий, Ассоциация производителей пива <...> договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала требование об обязательной маркировке затронет только продукцию в кегах. Но уже с 1 октября следующего года под него подпадут напитки в стеклянных и ПЭТ-бутылках, а с 15 января 2024 года – слабоалкогольные напитки в алюминиевых банках.

Между тем "Коммерсант" сообщает, что Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы маркировки, пообещал бесплатно предоставить производителям все необходимое оборудование.

Ранее российские пивовары предрекли сокращение производства на 20–30% в случае введения обязательной маркировки. По словам представителей рынка, проблема заключается не только в отсутствии возможности приобрести нужное оборудование, но и в том, что процесс маркировки тормозит производство сам по себе.

