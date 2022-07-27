Пиво начнут маркировать в России с 1 апреля 2023 года

Фото: depositphotos/Zoooom
В России с 1 апреля 2023 года начнут маркировать пиво. Новое правило распространится в том числе на безалкогольное пиво, пивные напитки, а также сидр и медовуху. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
"Министерство промышленности и торговли РФ, Центр развития перспективных технологий, Ассоциация производителей пива <...> договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала требование об обязательной маркировке затронет только продукцию в кегах. Но уже с 1 октября следующего года под него подпадут напитки в стеклянных и ПЭТ-бутылках, а с 15 января 2024 года – слабоалкогольные напитки в алюминиевых банках.
Между тем "Коммерсант" сообщает, что Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы маркировки, пообещал бесплатно предоставить производителям все необходимое оборудование.
Ранее российские пивовары предрекли сокращение производства на 20–30% в случае введения обязательной маркировки. По словам представителей рынка, проблема заключается не только в отсутствии возможности приобрести нужное оборудование, но и в том, что процесс маркировки тормозит производство сам по себе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: