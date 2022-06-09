Минфин РФ внес в правительство законопроект по регулированию табачного рынка

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Законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий внесен в правительство России, сообщается на сайте Минфина РФ.

По данным ведомства, моделью для регулирования табачного рынка станет система контроля алкогольной продукции.

Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. Уточняется, что розничная продажа не будет подлежать лицензированию.

Кроме того, участники табачного рынка будут должны зарегистрировать оборудование для производства продукции или законсервировать его, если оно не используется. Задействованное в незаконном производстве оборудование будет изъято.

"Реализация предлагаемых мер позволит установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, повысить прозрачность рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования", – отметил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее сообщалось, что производство сигарет в России в первом квартале 2022 года составило 2,571 миллиарда пачек, что примерно на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", легальный рынок растет, несмотря на снижение потребления табака: в 2021 году от курения сигарет отказались 6,6% курильщиков.

