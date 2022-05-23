В Госдуме предложили изменить требования к упаковке табачных изделий

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент, сообщает RT. С соответствующим предложением он обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
Парламентарий напомнил, что в соответствии с законом в России запрещена реклама табачной и никотинсодержащей продукции. Несмотря на это, некоторые производители размещают на товарной упаковке QR-коды, адреса интернет-сайтов и корпоративных аккаунтов в соцсетях, которые напрямую связывают потребителя с рекламным контентом о табачной и никотинсодержащей продукции.
По этой причине Хамзаев попросил рассмотреть вопрос о принятии мер для пресечения таких нарушений законодательства. Также он предложил провести совместную работу по внесению изменений в нормативные акты, чтобы запретить производителям табачной продукции размещать на товарной упаковке ссылки, содержащие рекламную информацию.
В ноябре 2019 года правительство РФ утвердило антитабачную концепцию. Она снизит уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% несовершеннолетними.
С 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В марте текущего года представители 95% российского рынка табачных изделий направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отменить бумажную маркировку сигарет. В обращении говорится, что успехи цифровизации экономики России, включая электронный документооборот, позволяют ставить вопрос о переходе к современным методам контроля над производством табачной продукции, а также автоматизировать контроль за уплатой сборов и налогов.
Представители рынка также указывают, что их компании включились в процесс внедрения цифровой маркировки на самом раннем этапе. Они считают, что такие меры позволят повысить государственный контроль за табачной отраслью.
В Госдуме предложили ввести штраф за курение рядом с беременными и детьми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: