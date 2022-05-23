В Госдуме предложили изменить требования к упаковке табачных изделий

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Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент, сообщает RT. С соответствующим предложением он обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Парламентарий напомнил, что в соответствии с законом в России запрещена реклама табачной и никотинсодержащей продукции. Несмотря на это, некоторые производители размещают на товарной упаковке QR-коды, адреса интернет-сайтов и корпоративных аккаунтов в соцсетях, которые напрямую связывают потребителя с рекламным контентом о табачной и никотинсодержащей продукции.

По этой причине Хамзаев попросил рассмотреть вопрос о принятии мер для пресечения таких нарушений законодательства. Также он предложил провести совместную работу по внесению изменений в нормативные акты, чтобы запретить производителям табачной продукции размещать на товарной упаковке ссылки, содержащие рекламную информацию.

В ноябре 2019 года правительство РФ утвердило антитабачную концепцию. Она снизит уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% несовершеннолетними.

С 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В марте текущего года представители 95% российского рынка табачных изделий направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отменить бумажную маркировку сигарет. В обращении говорится, что успехи цифровизации экономики России, включая электронный документооборот, позволяют ставить вопрос о переходе к современным методам контроля над производством табачной продукции, а также автоматизировать контроль за уплатой сборов и налогов.

Представители рынка также указывают, что их компании включились в процесс внедрения цифровой маркировки на самом раннем этапе. Они считают, что такие меры позволят повысить государственный контроль за табачной отраслью.

