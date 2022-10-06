Эксперт назвал главную опасность пива

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Употребление пива, особенно людьми с заболеваниями сердца, может обострить существующие заболевания и стать причиной отеков, заявил психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.

"Если брать печень, то она оказывается наиболее частой мишенью. Более рискованно употребление пива людьми с сердечной патологией и почечной, потому что это может привести к отекам и усугубить ситуацию. Хотя нельзя сказать, что те же крепкие напитки не поражают печень или почки", – рассказал он в беседе с "Вестями Московского региона".

Эксперт отметил негативное влияние алкоголя на человеческий организм. При этом он пояснил, что опасность употребления спиртных напитков зависит от количества этанола, содержащегося в организме.

По словам эксперта, в летнее время употребление слабых алкогольных напитков, в том числе пива, увеличивается.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин заявил, что пожилые люди, употребляющие алкоголь, подвержены риску возникновения безболевого инфаркта миокарда. Кроме того, лекарства, которые представители старшего поколения могут принимать из-за хронических заболеваний, чаще всего плохо сочетаются с подобными напитками.

Помимо этого, психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств.



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