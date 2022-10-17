Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Китай увеличил поставки бракованных микрочипов в РФ в 20 раз на фоне ситуации на Украине. Так, доля бракованной продукции увеличилась с 2 до 40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным собеседников издания, проблема заключается в отказе от сотрудничества с партнерами из России официальных дистрибьюторов. Из-за этого компании вынуждены самостоятельно налаживать поставки через неофициальных дилеров, которые пользуются отсутствием опыта проверки чипов у покупателей и продают некачественный товар.

Так, топ-менеджер крупного российского производителя электроники рассказал, что если в период пандемии коронавируса перебои в поставках были связаны с нарушением логистики, то сейчас главной проблемой стали санкции.

По словам директора по производству и развитию F+ tech Евгения Кривошеева, процент бракованного товара растет на фоне желания поставщиков избавиться от неликвидной продукции. При этом он отметил, что для сборки смартфона нужны 250 элементов, сервера – свыше тысячи.

Как пояснил изданию исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, компании вынуждены покупать товары не напрямую у заводов, а через цепочки посредников и на биржах. В связи с этим снижается качество контроля.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и Россия продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия между странами и обеспечивать стабильность производственных цепочек и поставок.

Он отметил, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость перед лицом сложной международной обстановки и пандемии коронавируса и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост.

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