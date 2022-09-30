Посол КНР заявил, что Китай продолжит развивать торговлю с Россией

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Китай и Россия продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия между странами и обеспечивать стабильность производственных цепочек и поставок, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость перед лицом сложной международной обстановки и пандемии коронавируса и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост.

За первые восемь месяцев текущего года, отметил Ханьхуэй, объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ханьхуэй выразил уверенность, что одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства и машиностроения страны будут создавать точки роста и в других сферах. Например, в цифровой экономике, биомедицине и зеленом развитии.

Ранее сообщалось, что поставки угля и природного газа из России в Китай достигли исторического объема. В августе 2022 года Пекин импортировал природный газ на общую сумму 409,37 миллиона долларов. Этот показатель стал наибольшим с января 2017 года.

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