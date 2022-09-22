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Политика

02:38

Глава МИД Китая заявил, что никто не может лишить Россию ее роли в ООН

политика

Фото: depositphotos/denisismagilov

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи международной организации.

"Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия – постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", – приводит слова Ван И РИА Новости.

Глава МИД Китая также выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, которые были достигнуты на встрече лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде на саммите ШОС.

Ван И подчеркнул, что Москва и Пекин должны усилить координацию и сотрудничество, а также совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым.

21 сентября Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й генеральной ассамблеи ООН. У министра иностранных дел России запланировано около 20 встреч с лидерами и руководителями внешнеполитических ведомств ряда стран, а также с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем. С трибуны генеральной ассамблеи ООН Лавров, как ожидается, выступит в субботу, 24 сентября.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН

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