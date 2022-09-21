Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Уточняется, что у главы МИД РФ запланировано около 20 встреч с лидерами и руководителями внешнеполитических ведомств ряда стран, а также с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем.

Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. С трибуны генеральной ассамблеи ООН Лавров, как ожидается, выступит в субботу, 24 сентября.

Визит российской делегации в Нью-Йорк до последнего момента был под вопросом из-за проблем с выдачей американских виз.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России получил визу США для участия в Генассамблее ООН в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации.