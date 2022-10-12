Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем" открылась в четырех парках Москвы

Фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная участникам спецоперации, открылась в четырех парках Москвы 12 октября. На стендах помещены фотографии, истории о жизненном и боевом пути участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Также на выставке представлены цитаты из воспоминаний и писем ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозицию на площадке в Музеоне посетили помощник президента РФ Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.