Miramax планирует снять сериал по книге "Банды Нью-Йорка"

Фото: YouTube/Game Stream TV

Американская кинокомпания Miramax хочет снять сериал, основанный на сюжете книги Герберта Осбери "Банды Нью-Йорка". Об этом сообщает издание "Газета.ру".

В проекте также будет задействован Мартин Скорсезе, работавший над полнометражной экранизацией. Он займет кресло исполнительного продюсера и режиссера первых двух серий.

В новой картине в центре повествования будут другие персонажи. Сам сериал станет "альтернативным взглядом на книгу". В качестве сценариста выступит Бретт Леонард, работавший над картинами "Газонокосильщик", "Горец: Источник" и "Триумф".

Оригинальный фильм "Банды Нью-Йорка" представили зрителям в 2002 году. Тогда главные роли в картине исполнили актеры Леонардо ДиКаприо, Дэниел Дэй-Льюис и Камерон Диас.

Ранее сообщалось, что Paramount Pictures запланировала снять перезапуск пародийной комедии "Голый пистолет". Главного героя может сыграть Лиам Нисон, известный по фильмам "Звездные войны", "Заложница" и "Список Шиндлера".

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