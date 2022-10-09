Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:25

Культура

"В главной роли": Владимир Грамматиков

"В главной роли": Владимир Грамматиков

"Раскрывая тайны звезд": Леонид Куравлев

"Тайны души": Антон Яковлев

"The City": фильм "Сердце Пармы" появился в кинопрокате

"Сделано в Москве": "Рабочий и колхозница"

"The City": фильм "Сердце Пармы" вышел в прокат

"Золотая рыбка": Марианна Ростоцкая

"Тайны кино": "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить…", "Противостояние"

"Звезды советского экрана": "Летят журавли"

"Ночная смена": морж за 20 млн рублей и новый персонаж во вселенной Marvel

Сегодня режиссер Владимир Грамматиков, снявший в том числе "Усатый нянь" и "Шла собака по роялю", мечтает о новом проекте. В нем о сможет рассказать о своем детстве и, главное, о своей матери.

Владимир Грамматиков помнит голодные 40-е годы, как мать в товарном вагоне везла их, детей, и единственную ценность семьи – корову – навстречу неизвестности, в Москву, помнит и встречу родителей на грязном полустанке. Об этом он и мечтает снять свою новую картину.

Благодаря чему юный семья юного Грамматикова стала соседями семьи Михалковых? Как детская дружба с Никитой Михалковым и общение с его братом Андреем Кончаловским привели Владимира Грамматикова в кино? Каким режиссером он хотел стать и какие картины снимать? И что сегодня греет сердце известного режиссера?

Об этом – в программе "В главной роли".

Читайте также
Программа: В главной роли
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика