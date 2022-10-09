"В главной роли": Владимир Грамматиков

Сегодня режиссер Владимир Грамматиков, снявший в том числе "Усатый нянь" и "Шла собака по роялю", мечтает о новом проекте. В нем о сможет рассказать о своем детстве и, главное, о своей матери.

Владимир Грамматиков помнит голодные 40-е годы, как мать в товарном вагоне везла их, детей, и единственную ценность семьи – корову – навстречу неизвестности, в Москву, помнит и встречу родителей на грязном полустанке. Об этом он и мечтает снять свою новую картину.

Благодаря чему юный семья юного Грамматикова стала соседями семьи Михалковых? Как детская дружба с Никитой Михалковым и общение с его братом Андреем Кончаловским привели Владимира Грамматикова в кино? Каким режиссером он хотел стать и какие картины снимать? И что сегодня греет сердце известного режиссера?

Об этом – в программе "В главной роли".

