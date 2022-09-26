Киноакадемия РФ приняла решения не выдвигать фильм на "Оскар" в 2022 году

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Россия в нынешнем году не будет выдвигать свою киноленту на соискание премии "Оскар", сообщается на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ.

Соответствующее решение было принято президиумом Киноакадемии, который занимается формированием и утверждением состава комиссии по выдвижению отечественного фильма на соискание соответствующей премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что церемония вручения Национальной телепремии ТЭФИ в этом году не состоится, а "ТЭФИ-Регион" пройдет в Санкт-Петербурге в конце ноября.