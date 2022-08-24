Швыдкой сообщил об отмене церемонии вручения ТЭФИ в 2022 году

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Церемония вручения Национальной телепремии ТЭФИ в этом году не состоится, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В этом году ТЭФИ не состоится. "ТЭФИ-Регион" состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа", – цитирует его "Интерфакс".

Ранее Швыдкой сообщил, что церемонию вручения Национальной телепремии ТЭФИ, которая должна была состояться в мае – июне, решено отложить до завершения военной спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.