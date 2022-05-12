Церемонию вручения премии ТЭФИ отложили на неопределенный срок

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Церемонию вручения Национальной телепремии ТЭФИ, которая должна была состояться в мае-июне, было решено отложить до завершения военной спецоперации на Украине, заявил глава Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ – это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно", – пояснил он.
Швыдкой уточнил, что проведение премии будет отложено до окончания специальной военной операции, или, по крайней мере, до завершения ее наиболее активной части.
"Это будет более уместно", – отметил он, выразив надежду, что церемония будет проведена в обозримом будущем.
Ранее организаторы международной музыкальной премии BraVo сообщили об отмене церемонии вручения наград, которую планировалось провести в Большом театре 24 апреля.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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