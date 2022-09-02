Фильм Тодоровского "Здоровый человек" получил приз на ММКФ

Фото: кадр из фильма "Здоровый человек"; режиссер – Петр Тодоровский; производство – 1-2-3 production

Кинокартина "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского стала победителем нового конкурса Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) "Русские премьеры", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в данной номинации представлены только отечественные фильмы.

"Георгия" (статуэтка "Серебряный Георгий". – Прим. ред.) за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Здоровый человек", – объявил председатель жюри конкурса, режиссер Сергей Урсуляк.

По словам Тородоровского, он не ожидал получить награду.

Уточняется, что в центре сюжета кинокартины находится ведущий спортивных новостей Егор, который становится волонтером и помогает матерям больных детей в онкологическом отделении.

Главные роли исполнили Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Евгений Ткачук, Дарья Балабанова, Олег Чугунов и Анна Мосолова.

44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходит с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоялись в Московском театре мюзикла.

Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 2000 года его проводят ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России Никита Михалков.

