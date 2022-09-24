"Тайны души": Анна Якунина

Актриса Ольга Великанова мечтала увидеть свою дочь на сцене Большого театра. Но Анна Якунина так и не стала балериной. Зато после окончания ГИТИСа сразу вышла на сцену театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. А спустя еще 13 лет актрису приняли в легендарную ленкомовскую труппу, в которой она служит по сей день.

Этой осенью Анна Якунина предстала перед искушенной театральной публикой в музыкальном трагифарсе режиссера Антона Яковлева "Последний поезд". Вместе с Виктором Раковым они сыграли драматическую историю об одиночестве, непонимании и ненужности.

Сериал "Склифосовский" уже давно считается народным. 10 лет зритель наблюдает за жизнью главных героев в стенах знаменитой больницы, переживает за доктора Брагина. Нину Дубровскую, героиню Якуниной, любят миллионы зрителей. Актриса безумно благодарна судьбе, которая сделала ей такой подарок.

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