"Жизнь в большом городе": одежда

В Москве включают отопление, а на улице тепла уже не будет. Синоптики говорят, что бабье лето в этом году, похоже, отменяется. Так что пора утепляться.

Но где присматривать теплую одежду и обувь? Откуда привозят верхнюю одежду? Что шьют в столице? И куда же сейчас отправляться за покупками? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".