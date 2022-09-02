Коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26%

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Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства автовладельцев расширят на 26% вверх и вниз с 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Для легковых автомобилей ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. При этом для общественного транспорта коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

По данным ЦБ РФ, необходимость корректировки тарифов подтвердили последние расчеты.

"Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками", – говорится в сообщении.

В Центробанке выразили надежду, что эта мера позволит сдержать рост цен на ОСАГО. По данным регулятора, ситуация уже начала стабилизироваться в августе. В частности, средняя премия снизилась впервые с начала года, несмотря на рост выплат.

Ранее доцент кафедры наземных транспортных средств Московского Политеха Сергей Зубриський рассказал, что с 1 сентября вступают в силу некоторые изменения правил проведения техосмотра, которые коснутся легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Эксперт пояснил, что теперь при техосмотре не будет проверяться наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Кроме того, не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

