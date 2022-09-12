Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО. Новые тарифы начнут действовать с 13 сентября.

Для водителей, которые часто нарушают ПДД, полис может значительно подорожать. А для аккуратных автомобилистов он станет дешевле, ведь размер базового тарифа расширят как вверх, так и вниз.

Таким образом страховщики пытаются уменьшить риски, связанные с возможным подорожанием запчастей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.