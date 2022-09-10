На БКЛ проложили 70 километров путей

Большая кольцевая линия метро должна стать самой протяженной кольцевой в мире. Уже проложены 70 километров путей, а для пассажиров открыли 22 станции. На очереди еще девять.

Когда кольцо замкнется? И какие еще новые точки появятся на карте столичной подземки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.