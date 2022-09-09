Московские коммунальщики полностью закрывают свои потребности с помощью российских товаров. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как санкции повлияли на работу жилищно-коммунального хозяйства города? И как в этой сфере работает импортозамещение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.