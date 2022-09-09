12:54
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В обновленном центральном павильоне ВДНХ откроют первую выставку Третьяковки. Ожидается, что она будет доступна гостям уже осенью 2022 года, а через год ее сменит другая экспозиция из коллекции музея, сообщил Сергей Собянин.
"Скоро все залы снова наполнятся жизнью – здесь разместится постоянная выставка шедевров Государственной Третьяковской галереи. Монтаж будущей экспозиции будет начат одновременно с завершением реставрационных работ", – написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам Собянина, на ней представят 40 произведений искусства, созданных в годы возведения самого павильона, а также работы новых авторов.
"Один из главных экспонатов, кстати, был найден здесь же во время демонтажа торговых конструкций. Это горельеф, созданный вместе с коллегами скульптором Евгением Вучетичем", – рассказал мэр.
Он напомнил, что здание павильона "Центральный" построили в начале 1950-х годов, и, по идее создателей, оно должно было отражать главные достижения страны.
В ходе реставрационных работ объекту удалось вернуть его исторический облик, восстановить все элементы фасадов и интерьеров девяти залов.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ реконструировали 55 тысяч квадратных метров пространства. В частности, за последние годы там был создан ряд новых уникальных объектов, среди которых дельфинарий и самое большое в Европе колесо обозрения.
Кроме того, сообщалось, что было приведено в порядок большинство исторических памятников. Специалисты восстановили арку главного входа со скульптурной композицией "Тракторист и колхозница", фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и другие объекты, в том числе сразу несколько павильонов.
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