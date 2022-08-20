Посмотреть экспозицию павильона "Умный город" на ВДНХ теперь можно онлайн

Посмотреть экспозицию павильона "Умный город" на ВДНХ вместе с гидом теперь можно онлайн. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в этом поможет робот телеприсутствия.

Так, экскурсовод рассказывает об экспонатах, а за ним следует робот, который ведет онлайн-трансляцию. У робота есть камера высокого разрешения, микрофон и выход в интернет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

