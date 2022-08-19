Робопес поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился робопес. Он гуляет по территории, заглядывает в вольеры и знакомится с соседями.

Обитатели зоопарка отреагировали на нового жильца с интересом. Особенно он понравился бычку Гаврюше. Робот ведет себя, как настоящая собака: послушно следует за хозяином, движется по заданному маршруту. В будущем таких роботов планируют использовать для работы в вольерах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.