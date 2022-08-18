"Это наш город": в Царицыне откроют ландшафтный фестиваль садов

В Царицыне откроется ландшафтный фестиваль, который пройдет с 19 по 28 августа. "Фестиваль садов" – это своеобразный путеводитель по разным эпохам. В этом году композиции создадут, опираясь на известный исторический стиль. Он получил название "Изящное садоводство". Миниатюры парков появятся вблизи оранжерей.

Ландшафтные дизайнеры и архитекторы представят 10 композиций – пять больших по 100 квадратных метров. Посетителей также ждут экскурсии, лекции, открытые встречи, мастер-классы.