Собянин оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации долины реки Чертановки, ставшей новой особо охраняемой природной территорией.

По словам градоначальника, хотя в столице благодаря работе властей появляется много парков и скверов, особо охраняемых природных территорий в городе создается мало.

"Здесь же, по сути дела, на месте свалки сделали хороший проект. Тяжелая работа была, потому что здесь около 30 тысяч бетона пришлось вывезти, если вы помните, все застроено было. Теперь территория комфортная", – сказал Собянин.

По просьбе местных жителей в 2019–2021 годы власти провели работы по комплексной реабилитации долины реки Чертановки, восстановив экологический потенциал природной территории и создав комфортное место отдыха. Общая площадь работ составила 14,8 гектара.

Специалисты укрепили русло реки, проложили тропинки и навесные дорожки, обустроили мосты. Дорожки и лестницы адаптировали для маломобильных граждан. На прибрежной территории создали детскую и спортивную площадки, а также площадки с перголами и скамейками, пикниковые зоны, смотровую площадку и площадку для выгула собак.

Также там высадили новый газон, цветники, деревья и кустарники. Украшением пространства стала художественная подсветка и круглые качели с подсветкой у входа в парк. Для обеспечения безопасности установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Кроме того, Собянин сообщил о дальнейшем благоустройстве микрорайонов в Москворечье-Сабурове, отметив, что в этом году завершатся основные работы над БКЛ метро. Жители района смогут пользоваться реконструированными станциями "Варшавская" и "Каширская".

Мэр добавил, что в Москворечье-Сабурове на месте старого спортивного комплекса, непригодного к эксплуатации, построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Также выполнены работы по комплексному благоустройству микрорайона, ограниченного улицами Святослава Рихтера, Москворечье, Славского и Каширским шоссе. Общая площадь составила 9,1 гектара. Во дворах отремонтировали проезжую часть и пешеходные тротуары. В микрорайоне появились детские, хоккейная и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Продолжаются и работы по комплексному благоустройству микрорайона, ограниченного улицами Академика Ласкорина, Москворечье, Кошкина и Каширским шоссе, включая 13 дворов.

За последние годы в Москворечье-Сабурове открыли станцию "Москворечье" МЦД-2, участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. В ближайшие годы планируется завершить строительство других участков Южной рокады и южного участка Московского скоростного диаметра.

Также в районе благоустроили Братеевский каскадный парк, "Борисовские пруды" и парк между Шипиловским проездом и Каширским шоссе. Отремонтировали здания детской школы искусств имени Рихтера и филиала культурного центра "Загорье". На улице Москворечье открыли круглогодичную ярмарку с фестивальной площадкой, обустроили каток с искусственным льдом и отремонтировали комплекс спортивных сооружений "Борисово".

Комплексное развитие района Москворечье-Сабурово продолжится. Там завершится реконструкция головного здания и филиала № 3 городской поликлиники № 210. Также будет выполнено комплексное благоустройство сквера "ДК Москворечье". В перспективе планируется провести капитальный ремонт зданий культурного центра "Москворечье" и библиотеки № 167. Всего в 2022 году правительство Москвы проводит работы по благоустройству 3 156 городских объектов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.