Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров – Рослесхоз

11:40
Фото: ТАСС/HunterAMG
Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий не говорили о реальных площадях лесных пожаров, из-за чего не удалось сразу нарастить федеральные силы. Об этом сообщили в Рослесхозе.
По информации ведомства, на данный момент группа сил была увеличена. Дополнительно прибыли на борьбу с пожарами представители и специальная техника Авиалесоохраны и МЧС РФ.
При этом утром Рослесхоз провел федеральный штаб, чтобы скоординировать силы и нарастить группировку.
"Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути", – говорится в сообщении.
Также для координации тушения возгораний в четверг, 18 августа, в регион прибудут глава Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.
На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".
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