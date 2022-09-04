На ВДНХ реконструировали 55 тыс кв метров пространства

На ВДНХ реконструировали 55 тысяч квадратных метров пространства. За последнее время рабочие создали ряд новых уникальных объектов, среди которых дельфинарий и самое большое в Европе колесо обозрения, а также привели в порядок большинство исторических памятников.

Так, были восстановлены арка главного входа со скульптурной композицией "Тракторист и колхозница", фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и другие объекты, в том числе сразу несколько павильонов.

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