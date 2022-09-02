Ожидание амбулаторного приема у врача в Москве в 10 раз меньше, чем в Берлине – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Срок ожидания планового амбулаторного приема у врача в Москве в 10 раз меньше, чем в Берлине, передает слова Сергея Собянина Агентство "Москва".

"Ожидания планового амбулаторного приема врачей по страховой медицине в Берлине, где самое крутое здравоохранение в мире, – 28 дней. У нас – 3", – заявил мэр Москвы.

Собянин добавил, что длительность ожидания планового приема у врача в Лондоне может составить 100 дней.

Показатели по срокам оказания стационарной помощи оказались практически аналогичными, проинформировал мэр столицы. Собянин добавил, что за последние 10 лет Москва по развитию в сферах деятельности оказалась впереди других мировых городов.

"Мы за 10 лет прошли тот путь, который города некоторые – столетия", – заявил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медицинской помощи. По его словам, он включает в себя 6 принципов, один из которых подразумевает создание пошаговых алгоритмов, позволяющих охватить 96% обращений за экстренной помощью.

Кроме того, еще одним наиболее важным принципом, рассказал мэр Москвы, является высокий профессионализм медицинских работников и их умение осуществлять деятельность в команде. Обучение по новому стандарту будет проводиться с упором на формирование, в том числе коммуникативных навыков, добавил мэр Москвы.