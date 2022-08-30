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09:35

Москва открывает набор специалистов в новые скоропомощные комплексы

медицинагород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице объявили о наборе специалистов в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Требуется персонал для работы в шести столичных медучреждениях:

  • НИИ скорой помощи имени Склифосовского;
  • Боткинской больнице;
  • ГКБ № 15 имени Филатова;
  • ГКБ имени Буянова;
  • ГКБ имени Вересаева;
  • ГКБ № 1 имени Пирогова.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что город готов пригласить две тысячи специалистов присоединиться к команде ССК. Она отметила, что медиков обучат новому стандарту оказания экстренной помощи, они пройдут специальную подготовку, и лучшие станут частью сообщества.

"Сегодня мы начинаем масштабный открытый набор медицинского, административного и вспомогательного персонала. В том числе открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям – от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов", – объявила она.

Этапы отбора включают в себя:

  • телефонное интервью;
  • проверку на соответствие заявленным к должности требованиям;
  • демонстрацию личностно-психологических качеств, практических навыков на симуляционном оборудовании;
  • собеседование с представителями ведущих клиник столицы.

После этапа собеседования медиков пригласят на экскурсию в многопрофильный стационар, на базе которого открывается скоропомощный комплекс.

Специалисты уже могут подать заявку на сайте проекта. В течение месяца соискатель получит ответ.

Отобранных высококвалифицированных специалистов объединят в команды. Однако перед началом работы они должны будут пройти программу обучения:

  • в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы;
  • в ведущих клиниках столицы;
  • на специально оборудованном полигоне;
  • на базе медицинского колледжа № 7.

Там медики смогут отработать свои узкопрофессиональные навыки и аспекты нового стандарта экстренной помощи. Шесть ССК откроются уже в 2023 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Он находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.

Градоначальник рассказал, что реализация программы улучшения экстренной помощи будет проводиться в шести столичных медучреждениях. Как отметил Собянин, это будут современные стационары с приемным отделениями, операционными, реанимацией и тысячами единиц новейшего оборудования. Планируется, что в 2023– 2024 годах будет введено более 600 коек, половина из которых – реанимационные.

Москва перейдет на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи

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