Москва открывает набор специалистов в новые скоропомощные комплексы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице объявили о наборе специалистов в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Требуется персонал для работы в шести столичных медучреждениях:
"Сегодня мы начинаем масштабный открытый набор медицинского, административного и вспомогательного персонала. В том числе открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям – от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов", – объявила она.
Этапы отбора включают в себя:
Специалисты уже могут подать заявку на сайте проекта. В течение месяца соискатель получит ответ.
Отобранных высококвалифицированных специалистов объединят в команды. Однако перед началом работы они должны будут пройти программу обучения:
Ранее Сергей Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Он находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.
Градоначальник рассказал, что реализация программы улучшения экстренной помощи будет проводиться в шести столичных медучреждениях. Как отметил Собянин, это будут современные стационары с приемным отделениями, операционными, реанимацией и тысячами единиц новейшего оборудования. Планируется, что в 2023– 2024 годах будет введено более 600 коек, половина из которых – реанимационные.
Москва перейдет на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи
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