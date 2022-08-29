Цифровую систему оценки состояния пациента внедрят в 6 медучреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цифровую систему оценки состояния пациентов будут использовать врачи шести скоропомощных стационарных комплексов в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Так, шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также больниц имени С. П. Боткина, В. В. Вересаева, О. М. Филатова, В. М. Буянова и больницы № 1 имени Н. И. Пирогова.
В материале поясняется, что при поступлении больного в приемное отделение больницы медицинская сестра в ходе первичного осмотра вносит в цифровую систему данные о температуре, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации пациента, а также его жалобы, симптомы и анамнез заболевания.
"Система на основе клинических алгоритмов анализирует данные и определяет степень тяжести состояния пациента. На этот процесс уходит не более пяти минут", – добавила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что окончательное решение о приоритетности и виде необходимой медицинской помощи принимает специалист.
Помимо этого, впервые в стационарах начнут работать социальные координаторы. Они возьмут на себя немедицинские функции, которые ранее ложились на плечи врачей и медицинских сестер. Прием будет организован по принципу "врач к пациенту", когда специалисты приходят к больным и проводят возле них все необходимые обследования.
Ранее Сергей Собянин заявил, что правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи. Новый стандарт включается в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах.
Второй принцип заключается в высоком профессионализме и умении работать в команде. Третий принцип – единый стандарт оснащения оборудованием. Четвертый принцип заключается в современных стандартах организации медпомощи. Пятый принцип предполагает передовые цифровые решения. Шестой принцип гласит, что в центре внимания должен быть пациент.
Собянин: Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи
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