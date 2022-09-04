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Город

16:38

Более 3 млн гостей посетили Северный речной вокзал за два года

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 3 миллионов человек побывали на московском Северном речном вокзале за 2 года после реставрационных работ, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По словам заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на Северном речном вокзале сделали всю необходимую инфраструктуру для отдыха москвичей и гостей столицы, в частности – бассейны и заведения общепита. Кроме того, как уточнил заместитель градоначальника, на этой площадке часто проводятся фестивали и бесплатные мероприятия, в том числе и для детей.

"В выходные Северный речной вокзал посещают до 30 тысяч человек, всего за 2 года здесь побывали более 3 миллионов гостей", – заявил Ликсутов.

Помимо этого, отметил заммэра, за несколько лет выросла популярность и речного транспорта, а речной вокзал вернул себе звание главного порта Москвы.

"В этом году с начала навигации было совершено более 800 рейсов, на которых побывало свыше 170 тысяч пассажиров", – рассказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что только с начала июля от Северного речного вокзала в Москве отправились более 100 теплоходов. Сообщалось, что его причалы приняли и отправили в круиз более 40 тысяч пассажиров. При этом, отмечалось, что для удобства путешественников на территории вокзала работают бесплатные электрокары, которые доставляют пассажиров и багаж к судам.

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