Собянин заявил о росте популярности водного транспорта в Москве

15:58
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Московский водный транспорт набирает популярность у жителей столицы, которые все чаще используют речные трамвайчики в качестве альтернативы автомобилям, метро и автобусам, заявил Сергей Собянин.
"Водный транспорт становится все популярнее не только у туристов, но и москвичей. Жители пользуются им для ежедневных поездок по городу", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Собянин напомнил, что от Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково и прогулочный маршрут в Химки. При этом оплату проезда на переправе до Захарково можно с помощью транспортной карты "Тройка".
"Купить билеты на прогулочный речной транспорт можно на сайте "Суда сюда!", а также через приложение "Московский транспорт", – пояснил Собянин.
По его словам, Северный речной вокзал стал основным круизным портом Москвы после масштабной реставрации. Теперь отсюда можно отправиться в путешествие в 41 город России, добавил мэр.
Ранее стало известно, что с начала июля от Северного речного вокзала в Москве отправились более 100 теплоходов. Ликсутов рассказал, что его причалы приняли и отправили в круиз более 40 тысяч пассажиров. Для удобства путешественников на территории вокзала работают бесплатные электрокары, которые доставляют пассажиров и багаж к судам.
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