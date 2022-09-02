Москвичи получили удобный пешеходный маршрут до станции метро "Каховская"

12:45
Москвичи получили удобный пешеходный маршрут в районе Зюзино до станций метро "Каховская" и "Чертановская". Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Пешеходную зону в границах Азовской улицы, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров благоустроили в рамках программы "Мой район". Рабочие расширили дорожно-тропиночную сеть, обновили покрытие тротуаров и проезжей части, установили новые фонари и большие качели.
Около 30 домов привели в порядок на прилегающих территориях, высадили деревья и кустарники, обновили три спортивные площадки и десять детских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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