ВДНХ стал точкой притяжения москвичей в эти выходные. Одни пришли полюбоваться обновленным Як-42 и попробовать деликатесы на гастрофестивале. Другие отстояли очередь на концерт Хабиба.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.