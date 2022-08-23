Сотни людей почтили память Дугиной в телецентре "Останкино"

Сотни людей пришли почтить память журналистки Дарьи Дугиной 23 августа. Гражданская панихида проходила в телецентре "Останкино". На церемонии присутствовали родные и близкие девушки.

Дарья Дугина погибла 21 августа, ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.