В отеле Вены заявили о похожей на Вовк женщине, останавливавшейся на ночь

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof сообщили, что на ночь у них останавливалась женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк, передает РИА Новости.

Несколько работников, посмотрев на фотографию подозреваемой, подтвердили, что видели похожую женщину, но она была одна. Еще одна сотрудница отеля заявила, что ровно такая же машина, как у Вовк, была на парковке отеля. Речь идет о Mini Cooper, на котором подозреваемая вместе с дочерью скрылась с места преступления.

При этом бывшего или нынешнего постояльца по имени Наталья Вовк в системе отеля не нашли.

"Нет, женщина по имени Наталия Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем", – предположила сотрудница отеля.

Ранее появилась информация, что Вовк из Эстонии направилась в Австрию.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

В Москве простились с Дугиной. Мероприятие проходило в телецентре "Останкино". Семье погибшей вручили орден Мужества. Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным. Представитель главы государства в ЦФО Игорь Щеголев также во время траурной церемонии зачитал родственникам соболезнования Путина.