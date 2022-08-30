Собянин: в этом году День города будет отмечаться 10 и 11 сентября

В этом году Москве исполняется 875 лет. Юбилейный День города будут праздновать два дня – 10 и 11 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Праздничную программу составили с учетом пожеланий москвичей, для этого было запущено голосование в проекте "Активный гражданин". Так, Тверская улица в День города станет пешеходной.

Горожан и гостей столицы ожидают 200 разнообразных событий. Например, в "Музеоне" выступят известные эстрадные артисты. А в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади классические партии исполнят знаменитые оперные певцы.

Кроме того, в столице пройдет крупный благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Праздничные концерты пройдут во всех районах города. Также москвичей ждет праздничный салют 10 сентября в 21:00 на 23 площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.