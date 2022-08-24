Мероприятия в честь Дня города пройдут практически на всех площадках столицы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Празднование 875-летия Москвы будет проходить практически на всех столичных площадках, в том числе на Тверской улице. Об этом в эфире телеканала "ТВ Центр" сообщил Сергей Собянин.

Мэр также рассказал, что благоустройство большинства столичных объектов завершится уже к 10 сентября.

"Большинство объектов благоустройства будут закончены ко Дню города, но есть часть крупных проектов, которые будут длиться до ноября месяца, потому что за летний сезон их сделать невозможно", – сказал мэр.

Градоначальник напомнил, что сегодня в столице суммарно реализуется свыше двух тысяч различных проектов. В частности, он привел в пример Московский скоростной диаметр, колесо обозрения "Солнце Москвы", главный корпус ВДНХ и Международный дворец единоборств в "Лужниках".

"В общем есть чем отметить славный юбилей", – заметил Собянин.

Градоначальник также поздравил жителей столицы с наступающим Днем города.

"Желаю вам здоровья, счастья, удачи и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне", – произнес он.

В этом году День города выпал на 10–11 сентября.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги реабилитации долины реки Чертановки, ставшей новой особо охраняемой природной территорией. Мэр напомнил, что в ходе работ был восстановлен экологический потенциал этой территории, создано комфортное место отдыха для горожан. Общая площадь работ составила 14,8 гектара.

