Собянин: в Москворечье-Сабурово построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В Москве продолжаются работы по благоустройству жилых кварталов в районе Москворечье-Сабурово. Там обновляется инфраструктура и появляются новые зоны отдыха для горожан.

В долине реки Чертановка завершены работы по реабилитации природного парка. Там Сергей Собянин осмотрел итоги проведенных работ.

Где смогут отдохнуть жители? И какие еще изменения ждут район? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.