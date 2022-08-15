Строительный мусор загорелся на полигоне отходов в Химках

На Лихачевском шоссе произошел пожар. Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, горит строительный мусор на открытой площадке. Происходит все на полигоне отходов в Химках.

В данный момент уже занимаются тушением огня. Ранее очевидцы прислали кадры с черными клубами дыма. По их словам, запах гари можно было почувствовать и в соседних районах.

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