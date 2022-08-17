Москва переводит стройки по реновации в цифровой формат

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство жилья в рамках программы реновации переводится на цифровую исполнительно-техническую документацию на облачной платформе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, это позволит автоматизировать реализацию строительных проектов и повысит управляемость рабочих процессов. Также благодаря новой платформе для всех участников строительства в одном сервисе и едином интерфейсе будет доступна вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели.

"Это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации, и в конечном итоге приведет к сокращению строительного цикла. Это означает, что сотни тысяч москвичей смогут переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее, чем планировали", – сказал Бочкарев.

Руководитель Amethyst Group Марат Хафизов, в свою очередь, добавил, что платформа полностью адаптирована для работы с законодательной базой строительства в России и соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информационную инфраструктуру.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Это 26,8 тысячи семей.

Известно, что жильцов, участвующих в программе реновации, начали расселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о переезде получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Сейчас программа реализуется в 73 районах Москвы.

