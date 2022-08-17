Правительство РФ утвердило новые льготные кредиты для МСП под 3–4,5%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство России утвердило льготную программу кредитования предприятий малого и среднего бизнеса под 3–4,5%, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых соответственно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что средства, полученные по льготной ставке, предприниматели смогут использовать для закупки оборудования, проведения капитального ремонта производственных помещений и запуска новых производственных мощностей. Программа будет действовать три года, однако кредитный заем можно взять сроком на 10 лет.
"Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 миллиардов рублей", – добавили в правительстве.
Ранее Центробанк РФ принял решение об изменении параметров механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% Банк России принял решение о возврате к параметрам фондирования банков – участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП.
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