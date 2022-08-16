Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон в САО и СЗАО

На территории бывшей промзоны в Тимирязевском районе построят деловой центр. А в Хорошево-Мневниках появится современный жилой квартал. Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в двух районах.

В ходе реорганизации территории в Дмитровском проезде будет открыт центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами. Застроят около 50 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – около семи миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.