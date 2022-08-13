"Специальный репортаж": домашний арест

Продается квартира по цене ниже рынка, показ в любое удобное время. В сети десятки таких объявлений. Вот только их авторы некогда не признаются, что отдают недвижимость вместе с ее жильцами. Рейдеры буквально выгоняют москвичей из их домов и пытаются быстро продать недвижимость подешевле.

Специальный корреспондент Антон Дергачев под видом покупателя зашел в одну такую квартиру, а после устроил очную ставку продавцу с людьми, которых тот вышвырнули из собственного дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

